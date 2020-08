Florida early voting statistics

TALLAHASSEE, Fla. (WCTV) -The Florida Division of Elections has released the latest round of early voting statistics for this year’s August 18th primary election. For more on this year’s primary election in the Sunshine State, CLICK HERE.

Statewide total (8/9/2020):

TYPE REPUBLICAN DEMOCRAT OTHER NPA TOTAL VOTE-BY-MAIL (NOT RETURNED) 823,877 1,269,567 31,338 609,312 2,734,094 VOTE-BY-MAIL (RETURNED) 549,739 759,864 11,436 219,287 1,540,320 VOTED EARLY (IN PERSON) 80,358 61,475 479 8,592 150,904

Local Counties (8/9/2020):

Vote-By-Mail (not returned)

COUNTY REPUBLICAN DEMOCRAT OTHER NPA TOTAL FRANKLIN 573 860 25 176 1,634 GADSDEN 538 2,869 16 306 3,729 HAMILTON 261 383 1 45 690 JACKSON 959 1,429 13 208 2,609 JEFFERSON 270 738 8 102 1,118 LAFAYETTE 114 80 1 12 207 LEON 10,521 25,086 410 5,829 41,846 MADISON 249 527 5 65 846 SUWANNEE 1,267 1,275 33 308 2,883 TAYLOR 706 737 13 82 1,538 WAKULLA 773 1,253 17 237 2,280

Vote-By-Mail (returned):

COUNTY REPUBLICAN DEMOCRAT OTHER NPA TOTAL FRANKLIN 438 569 23 94 1,124 GADSDEN 340 3,112 8 101 3,561 HAMILTON 319 411 8 33 771 JACKSON 1,213 1,600 3 99 2,915 JEFFERSON 271 818 3 62 1,154 LAFAYETTE 251 90 1 10 352 LEON 6,016 19,377 147 2,429 27,969 MADISON 226 574 1 51 852 SUWANNEE 1,561 1,026 18 206 2,811 TAYLOR 890 681 6 65 1,642 WAKULLA 843 1,114 8 158 2,123

Voted in person:

COUNTY REPUBLICAN DEMOCRAT OTHER NPA TOTAL FRANKLIN 81 63 0 8 152 GADSDEN 137 1,399 4 34 1,574 HAMILTON 80 63 0 2 145 JACKSON 1,378 813 3 30 2,224 JEFFERSON 189 159 1 8 357 LAFAYETTE 98 3 1 1 103 LEON 1,330 2,782 10 178 4,300 MADISON 303 349 3 16 671 SUWANNEE 323 99 3 9 434 TAYLOR 598 214 2 17 831 WAKULLA 947 359 5 92 1,403

