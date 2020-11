TALLAHASSEE, Fla. (WCTV) - Chef Douglas Sutton showcased this recipe on WCTV’s set with a special guest.

INGREDIENTS:

1 cup soy sauce

1 cup pineapple juice

1 cup bourbon

2 to 6 Szechuan peppers (optional)

INSTRUCTIONS:

Mix the ingredients together then add pork, chicken or beef. Grill or cook until done.

